Саймон Гарріс став наймолодшим премʼєр-міністром Ірландії

Новини

Getty Images

Члени Палати представників ірландського парламенту проголосували за призначення Саймона Гарріса новим премʼєр-міністром Ірландії. Гарріс — наймолодший на цій посаді в історії країни, йому 37 років.

Про це пише The Guardian.

За призначення Гарріса проголосували 88 депутатів, проти — 69. Його кандидатуру затвердив президент Ірландії Майкл Гіґґінс.

Гарріс став премʼєром після того, як його попередник Лео Варадкар минулого місяця несподівано оголосив, що йде у відставку з посади лідера «Фіне Гел» (ірл. Fine Gael) і премʼєр-міністра Ірландії.

Гарріс заявив, що готовий до викликів на посаді, а ще він «сповнений енергії і рішучості щодо всього того, що може досягнути».

«Це уряд, який заснований на партнерстві, і я збираюся керувати ним у дусі єдності та взаємної поваги. Зараз настав сприятливий момент для побудови нового суспільного договору, який відновить нашу обіцянку як республіки», — заявив Гарріс. Він зазначив, що готовий робити що завгодно, щоб виправдати довіру парламенту, а також віддав належне своєму попереднику Лео Варадкару.

Гарріса вже привітали європейські лідери, зокрема президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Уже наступного тижня новий премʼєр Ірландії має відвідати Брюссель.