Євросоюз екстрено надає Україні 167 електрогенераторів після російських атак на енергетику

Новини

Європейський Союз надсилає екстрену допомогу Україні у вигляді 167 генераторів після чергових атак росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться у пресрелізі Європейської комісії.

Як зазначили у Єврокомісії, у відповідь на заклик України про допомогу Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди запропонували надати 157 електрогенераторів різних розмірів через Механізм цивільного захисту ЄС.

Для подальшого зміцнення енергетичної інфраструктури України ЄС також надасть 10 генераторів великої потужності (1 МВт) з власних стратегічних запасів, вартість яких становить €3,57 мільйона. Кожен із цих генераторів потужністю 1 МВт здатний забезпечити електроенергією цілу лікарню в надзвичайній ситуації, зазначають у Єврокомісії.

Атаки на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У результаті атаки на Дніпропетровщині, Одещині та Донеччині вводили екстрені та стабілізаційні відключення світла.

У ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, загалом — 99 засобів повітряного нападу. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.