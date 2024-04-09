Премʼєр наказав розробити нову постанову про бронювання від мобілізації

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Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання, щоб уникнути спекуляцій. Вони мають визначити вичерпний перелік обʼєктів і підприємств критичної інфраструктури.

«Одним із ключових питань в цьому напрямі є справедливе і раціональне бронювання військовозобовʼязаних. Працівників підприємств, які справді критично важливі. Тут не має бути жодних спекуляцій та маніпуляцій», — зазначив Шмигаль.

За його словами, потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ані у військових, ані у суспільства не виникало жодних запитань, чому ті чи інші люди є заброньованими.

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