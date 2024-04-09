Національний музей історії України зібрав кошти на демонтаж «церкви-МАФу» УПЦ МП, що незаконно стояла на його території

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Національний музей історії України в Києві зібрав необхідні 772 тисячі гривень для демонтажу «храму-МАФу», що стоїть на території музею.

Про це повідомили в Національному музеї історії України.

Кошти донатами зібрали менш ніж за добу, що, як кажуть у музеї, свідчить про широку підтримку демонтажу.

«Храм-кіоск» збудували без жодних дозволів, він розташований в буферній зоні памʼяток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, і порушує ансамбль історичного археологічного комплексу «Десятинна церква».

До того ж розміщення цієї споруди на ділянці музею суперечить її цільовому використанню.