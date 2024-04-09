Німеччина передасть Україні ще 20 БМП Marder

Новини

Getty Images

Німецький уряд замовив у виробника Rheinmetall 20 бойових машин піхоти Marder для України.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Замовлення віддали концерну ще минулого місяця, точну вартість не називають, але зазначають, що йдеться про десятки мільйонів євро.

20 модернізованих БМП Marder версії 1A3 зі вбудованими лазерними далекомірами для ефективного і точного враження цілей планують передати Україні протягом цього року. Перші 20 таких машин Україна отримала ще в березні 2023 року. Потім було ще кілька партій.

Компанія передає вживані Сухопутними силами Німеччини БМП Marder 1A3, які проходять капітальний ремонт. Їх модернизовують на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюсі та Касселі.

У Rheinmetall зазначили, що на потреби Збройних сил України вже передали тризначну кількість БМП Marder.