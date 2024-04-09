В Іспанії скасують «золоті» візи для іноземних інвесторів у нерухомість

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Іспанія скасує програму «золотих» віз — нею користувалися іноземці, які робили значні інвестиції в нерухомість країни.

Про це повідомив премʼєр-міністр Педро Санчес, передає Reuters.

За його словами, відмова від такої програми зумовлена зробити доступ до житла «правом, а не спекулятивним бізнесом».

Громадяни країн, які не входять до ЄС, могли інвестувати від €500 тисяч в іспанську нерухомість без оформлення іпотеки й отримати так звану «золоту» візу — дозвіл на проживання й роботу в Іспанії протягом трьох років.

«Сьогодні 94 з кожних 100 таких віз повʼязані з інвестиціями в нерухомість у великих містах, які стикаються з надзвичайно напруженим ринком і де майже неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже там живе, працює і платить податки», — аргументував Санчес.

Водночас речник провідного вебсайту для оренди та купівлі будинків в Іспанії Idealista Франсіско Інарета зазначив, що проблема з житлом в Іспанії виникла не через програму «золотих» віз, а через відсутність пропозиції та сплеск попиту.

Уряд запустить процес ліквідації програми на щотижневому засіданні кабінету міністрів.

З 2013 року, коли програма запрацювала, і до листопада 2022 року Іспанія видала майже 5 000 «золотих» віз. Найбільше їх отримали китайські та російські інвестори.