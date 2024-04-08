Данія передасть $5,8 мільйона на відновлення української енергосистеми

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Данія виділить приблизно $5,8 мільйона (40 мільйонів данських крон) для Фонду підтримки енергетики України. Кошти витратять на відновлення енергосистеми, що постраждала від російських атак.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Данії.

Новим внеском Данія допомагає забезпечити енергопостачання, а разом з тим і доступ українців до води та тепла наступної зими.

«Енергія та безпека постачання використовуються як зброя у війні проти України, щоб виснажити українське населення. З боку Данії ми зробимо все можливе, щоб зробити їхнє енергопостачання якомога надійнішим і стійкішим», — сказав міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Ларс Аагаард.

Очільник Міненерго України Герман Галущенко подякував за допомогу українському енергетичному сектору і нагадав, що саме Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько €11 мільйонів.

Атаки на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У результаті атаки на Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині вводили екстрені та стабілізаційні відключення світла.

У ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, усього — 99 засобів повітряного нападу. Тоді пошкодило енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.