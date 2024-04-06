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Президент дав велике інтервʼю. Головні тези про снаряди, оборону і майбутній наступ

Автор:
Софія Телішевська
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Президент Володимир Зеленський дав велике інтервʼю для телемарафону «Єдині новини». Коротко про головні тези керівника держави.

«Харків сьогодні захищено. Не з точки зору неба. Що стосується наших оборонних рубежів, то Харків сьогодні не перебуває в небезпеці».

«Те, що ми будуємо рубежі, не секрет. Це повинні знати й росіяни, і білоруси або росіяни на території Білорусі. Так, тут є рубежі. Так, тут будуть три потужні лінії оборони. Тут є військо. Є і «зуби дракона», і протитанкові рови — і секретів немає. Завдяки сучасній техніці в них і так все це є, але тим не менш приховувати це не потрібно, тому що вони мають знати, що буде опір», — наголосив Володимир Зеленський.

«Ми розраховуємо мати 80—100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни», — зазначив президент.