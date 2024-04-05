Подвійна ракетна атака. У Запоріжжі кількість загиблих зросла до чотирьох

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Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Запоріжжю зросла до чотирьох. Ще понад 20 людей поранені.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни двічі атакували місто з інтервалом у 40 хвилин — ракети прилетіли в одне й те ж місце. Через повторну атаку поранень зазнали люди, які прийшли на допомогу після першого удару. Серед поранених — журналісти «1+1» та Укрінформу.

В Укрінформі уточнили, що постраждала власна кореспондентка агентства Ольга Звонарьова, вона зараз перебуває в операційній з пораненням ноги.

Служба новин ТСН телеканалу «1+1» підтвердила, що поранення в Запоріжжі внаслідок удару рф дістала журналістка Кіра Овес.