Шмигаль: Росія за останні тижні знищила 80% теплоелектроцентралей України

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Росіяни за останні тижні ударами знищили 80% теплоелектроцентралей України.

Про це в інтервʼю ERR повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, рф продовжує енергетичний терор — тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігаватів потужностей української енергомережі.

«Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами по наших енергетичних обʼєктах, знищують трансформатори, генератори. На жаль, протягом останніх тижнів росія знищила 80% теплоелектроцентралей», — зазначив Шмигаль.

Премʼєр додав, що Україна шукає у партнерів обладнання, яке б допомогло відновлювати постраждалі блоки електростанцій. Також створюється децентралізована система постачання енергії населенню.

Атаки на українську енергетику

22 березня російські окупанти вчинили найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 цілі зі 151. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2), припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

В результаті атаки на Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині вводили екстрені та стабілізаційні відключення світла.

У ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, усього — 99 засобів повітряного нападу. Пошкоджено енергоінфраструктуру в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.