Режисер Дені Вільнев почав працювати над третьою частини «Дюни»

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Warner Bros.

Режисер Дені Вільнев розпочав роботу над третьою частиною «Дюни». А після закінчення роботи над трилогією режисер планує зняти кіноадаптацію книги «Ядерна війна: Сценарій» фіналістки Пулітцерівської премії Енні Якобсен.

Про це пише Deadline.

В основі «Месії Дюни» — однойменний роман Френка Герберта, який він написав 1969 року. Сюжет покаже, як Пол МуадʼДіб Атрейдес здобув владу над усім людством і передбачив руйнівні наслідки того, що став для народу месією. Завдяки ясновидінню він знає майбутнє, проте не може його відвернути, чим користуються змовники, щоб схилити його зректися трону. МуадʼДібу лишається виконати свою місію, попри всі перепони.

Вільнев працює над стрічкою зі студією Legendary, з якою він зняв дві попередні частини. Режисер казав, що хоче зробити з «Дюни» трилогію, ще у 2021 році. У серпні 2023 року він анонсував початок роботи над сценарієм «Месії Дюни», a в грудні повідомив, що вже його закінчив.

Франшиза «Дюни» у світовому прокаті зібрала понад мільярд доларів. А стрічка «Дюна-2» показала найкращий результат серед фільмів Warner Bros. в Україні з початку повномасштабного вторгнення s третій серед найуспішніших премʼєр за всю історію Warner Bros. в Україні.

Про «Ядерну війну: Сценарій»

Кінокомпанія Legendary вже придбала права на адаптацію книги «Ядерна війна: Сценарій». Сюжет книги досліджує, що може статися в разі ядерної війни. Як зазначає Deadline, фільм має стати «жахливою оповіддю про те, куди може рухатися світ в епоху політичної нестабільності, коли занадто багато країн володіють ядерним потенціалом».

Продюсуватиме стрічку Таня Лапуант, дружина Вільнева. Разом вони працювали над двома частинами «Дюни».