Німеччина модернізує свою армію, щоб бути готовою до ймовірної війни з росією

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Німеччина оновить свою армію, щоб зробити її придатною для ведення війни.

Про це 4 квітня заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У Міноборони Німеччини наголосили, що «оскільки росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива загроза».

«Ситуація із загрозами для Європи посилилася. І у звʼязку з цим перед нами постають виклики. Зокрема, реформування нашого Бундесверу, щоб він був оптимально позиціонований, особливо в оборонній ситуації», — сказав Пісторіус на пресконференції, його цитує Spiegel.

Буде створено єдине оперативне центральне командування, яке поєднає функції двох своїх попередників — командування закордонними військами і командування військами на території ФРН.

Також структура Збройних сил Німеччини буде складатися з чотирьох видів військ замість нинішніх трьох — традиційної армії, військово-морського флоту, авіації, а також нового підрозділу, що діятиме в кібернетичному та інформаційному просторі. Кіберпідрозділ відповідатиме за радіоелектронну боротьбу, кібероперації, розвідку й захист інформаційної інфраструктури.

Крім того, тепер до складу армії Німеччини входитимуть сили внутрішньої безпеки, тоді як військово-повітряні сили стежитимуть за станом своїх літаків — цю функцію раніше виконувало Міністерство оборони.

Як зазначає Politico, зараз у Збройних силах Німеччини 181 тисяча військовослужбовців, а до 2031 року планується збільшити чисельність до 203 тисяч.