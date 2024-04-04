Навідник ракети по піцерії в Краматорську отримав довічне. Від удару загинули 13 людей

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Суд визнав винним у державній зраді жителя Краматорська, який скорегував ракетний удар росіян по піцерії Ria Pizza, унаслідок якого загинуло 13 людей. Його засудили до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Суд встановив, що чоловіка, який працював на газотранспортному підприємстві, завербували для виконання завдань на користь росії. У прокуратурі досі не називають імені засудженого, але раніше повідомлялося, що це Володимир Синельник.

27 червня 2023 року чоловік отримав чергове завдання від свого куратора в «ДНР» — перевірити, чи є в закладі Ria Pizza в Краматорську українські військові.

Синельник погодився на пропозицію. Він помітив на парковці автівки з військовими номерами та військових у піцерії. Записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в Telegram.

Через деякий час по цьому закладу окупанти вдарили з ракетного комплексу «Іскандер-M», внаслідок чого загинули 13 людей та 64 людини дістали поранень, зокрема й діти. Удар забрав життя й української письменниці Вікторії Амеліної.

Синельника затримали по гарячих слідах наступного дня після ракетної атаки. На вирок чоловік чекав у СІЗО.