Ізраїль посилює свою оборону після погроз від Ірану про помсту
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) скасувала відпустку для всіх бойових підрозділів після погроз з боку Ірану.
Про це 4 квітня ЦАХАЛ повідомив у Telegram.
«Відповідно до оцінки ситуації було вирішено тимчасово призупинити відпустку для всіх бойових підрозділів ЦАХАЛ. ЦАХАЛ перебуває у стані війни, і розгортання сил постійно оцінюється відповідно до вимог», — йдеться в повідомленні.
За день до того, 3 квітня, ЦАХАЛ також повідомив, що збільшить чисельність своїх бійців та призве солдатів резерву до Сил протиповітряної оборони.
- Такі рішення в ізраїльській армії ухвалили після того, як Іран пригрозив помститися Ізраїлю за авіаудар по консульству Ірану в Сирії.
- Атака по консульству Ірану в Дамаску сталась вранці 1 квітня. В результаті загинули два іранських генерали і пʼять офіцерів. Серед них і впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді — старший командир «Корпусу вартових ісламської революції».