Ізраїль посилює свою оборону після погроз від Ірану про помсту

Новини

Getty Images / «Бабель»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) скасувала відпустку для всіх бойових підрозділів після погроз з боку Ірану.

Про це 4 квітня ЦАХАЛ повідомив у Telegram.

«Відповідно до оцінки ситуації було вирішено тимчасово призупинити відпустку для всіх бойових підрозділів ЦАХАЛ. ЦАХАЛ перебуває у стані війни, і розгортання сил постійно оцінюється відповідно до вимог», — йдеться в повідомленні.

За день до того, 3 квітня, ЦАХАЛ також повідомив, що збільшить чисельність своїх бійців та призве солдатів резерву до Сил протиповітряної оборони.