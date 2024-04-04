Росія атакувала енергообʼєкти на Харківщині та Дніпропетровщині — є жертви серед енергетиків

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Російські війська протягом минулої доби атакували енергетичну інфраструктуру в Харківській та Дніпропетровській областях — є жертви серед енергетиків.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

У Харкові під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар міської філії «Газорозподільні мережі України». У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкодило автомобіль диспетчерської служби. На Харківщині через атаку пошкодило обладнання енергообʼєкта. Сталося займання, але його оперативно ліквідували.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій, там спалахнула пожежа. Під час її ліквідації охоронець отримав опіки. На Сумщині під час бомбардування села Самотоївка від вибуху авіабомби загинув 47-річний працівник філії «Газорозподільні мережі України».