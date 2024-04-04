Комітет Ради підтримав законопроєкт про обмеження грального бізнесу. Що він передбачає

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Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики одностайно схвалив законопроєкт № 9256, який посилює контроль за гральним бізнесом. Він передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) і посилення вимог до реклами азартних ігор.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» і перший заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Тепер за законопроєкт має проголосувати парламент.

Вимоги до реклами азартних ігор

Згідно з законопроєктом, реклама азартних ігор забороняється у будь-яких аудіовізуальних та аудіальних медіа незалежно від технології їх розповсюдження, а ще в усіх онлайн-медіа, друкованих медіа і виданнях (крім спеціалізованих видань, присвячених азартним іграм). Їх не можна рекламувати на транспорті, засобами зовнішньої / внутрішньої реклами або за допомогою заходів рекламного характеру.

Рекламу азартних ігор, а ще їхнє зображення або згадування не можна розміщувати на будь-яких товарах (предметах), крім тих, що повʼязані з організацією та проведенням азартних ігор. Такий контент не можна розповсюджувати в Інтернеті. Ще не можна пропонувати будь-яке пряме чи непряме відшкодування витрат для доступу до участі в азартних іграх.

Кому забороняють брати участь у рекламі

Людям, які не досягли 21 року ;

; волонтерам / військовослужбовцям , або людям, зовнішній вигляд яких імітує волонтерів або військовослужбовців;

, або людям, зовнішній вигляд яких імітує волонтерів або військовослужбовців; популярним людям (у рекламі азартних ігор не можна використовувати зображення і згадувати популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетні організації);

(у рекламі азартних ігор не можна використовувати зображення і згадувати популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетні організації); спортсменам і медичним працівникам , а також людям, зовнішній вигляд яких імітує спортсменів або лікарів.

і , а також людям, зовнішній вигляд яких імітує спортсменів або лікарів. У рекламі азартних ігор забороняють використовувати тематику, повʼязану зі стримуванням та відсіччю збройної агресії рф у період дії воєнного стану. Заборонено використовувати будь-які патріотичні заклики та символи з метою створення оманливого враження про звʼязок між участю в азартних іграх та відсіччю агресії рф.

За порушення вимог передбачаються санкції включно з позбавленням ліцензії.

Участь військовослужбовців в азартних іграх

Під час воєнного стану військовослужбовців вносять до Реєстру людей, яким обмежують доступ до участі в азартних іграх. Тобто обмеження стосовно участі військових передадуть до уряду, який зможе регулювати ситуацію.

Блокування сайтів

Для запобігання заборонених азартних ігор регулятор моніторитиме Інтернет, щоб знайти вебсайти і мобільні застосунки, які надають доступ до азартних ігор без відповідної ліцензії.

Людина, яка через вебсайт та/або мобільний застосунок організовує, проводить чи надає доступ до азартних ігор без ліцензії, на вимогу зобовʼязана за не більше ніж три робочі дні обмежити доступ до цього сайту в Україні. Так само має зробити й постачальник послуг хостингу та/або платформа цифрової дистрибуції, на технічних засобах якої розміщений вебсайт.

Уповноважений орган направлятиме рішення про вимогу щодо обмеження доступу до вебсайту, де азартні ігри проводяться без ліцензії, до Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України для блокування доменних імен.

Згідно з законопроєктом, банк та/або інші учасники платіжного ринку мають застосовувати ризик-орієнтований підхід, а також індикатори підозрілості фінансових операцій та відмовляти у платіжних послугах на користь людей, які проводять незаконні азартні ігри в Україні.

Чому цей законопроєкт важливий

У липні 2020 року Верховна Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. Закон легалізує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема в Інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах. У вересні 2020 року парламент створив Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей — це державний регулятор, що займається ліцензуванням і регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць, про що писала «Економічна правда» з посиланням на Нацбанк. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після цього публікації у суспільстві почались жваві обговорення проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. 29 березня на вебсайті Офісу президента Володимира Зеленського зʼявилася електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні. Уже за кілька годин петиція зібрала необхідні для її розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Автор петиції, військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко стверджує, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино й беруть потім мікрокредити, заганяючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але й їхнім побратимам.