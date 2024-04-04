Іран пригрозив «покарати» Ізраїль за авіаудар по консульству в Сирії
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Іран пригрозив помститися Ізраїлю за авіаудар по консульству Ірану в Сирії, в результаті якого загинули сім іранських чиновників.
Про це пише Politico.
Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що атака «не залишиться без відповіді», а верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що Ізраїль «буде покараний».
«З божою допомогою ми змусимо сіоністів покаятися в їхньому злочині агресії проти іранського консульства в Дамаску», — написав Хаменеї в окремому повідомленні на X.
3 квітня Іран також оголосив, що похорон загиблих в результаті удару ЦАХАЛ в Дамаску, відбудеться 5 квітня в Тегерані, де з промовою виступить командувач «Корпусу вартових ісламської революції» генерал-майор Хоссейн Салямі.
- Атака по консульству Ірану в Дамаску сталась вранці 1 квітня. В результаті загинули два іранських генерали і пʼять офіцерів. Серед них і впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді — старший командир «Корпусу вартових ісламської революції».