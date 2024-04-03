Фінляндія виділить Україні €188 мільйонів військової допомоги. Країни підписали безпекову угоду
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба президента України
Президент України Володимир Зеленський і президент Фінляндії Александр Стубб підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку на 10 років. Також Фінляндія оголосила про передачу пакета військової допомоги на €188 мільйонів.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Ця угода показує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Крім того, Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.
Ще Фінляндія допоможе Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.
Президент Фінляндії зазначив, що країна підтримує Українську формулу миру й буде з «Україною стільки, скільки потрібно». За словами Зеленського, це «сильний документ», що засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.
Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить €290 мільйонів. Загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії рф, наблизилася до €2 мільярдів. З урахуванням внеску Фінляндії у розмірі €30 млн у чеську ініціативу із закупівлі снарядів для ЗСУ підтримка Гельсінкі у 2024 році вже перевищує €400 млн.
- Україна вже підписала двосторонні угоди про гарантії безпеки з Великою Британію, Канадою, Німеччиною, Данією і Францією. Усі вони передбачають військову й економічну підтримку та мають термін дії у десять років.