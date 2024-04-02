Євросоюз може надати Україні додаткові €2—3 мільярди на рік за рахунок активів рф
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Pixabay
Європейський Союз шукає шлях, як перераховувати Україні додаткові €2—3 мільярди на рік. Для цього країни ЄС можуть заморозити російські активи — як приватні, так і державні, наприклад, активи Центрального банку росії.
Про це на полях конференції «Відновлення справедливості для України» розповів єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.
Доходи з цих активів можна оподаткувати й відправляти кошти Україні, як це вже робить Бельгія.
«Ми відклали всі доходи, а це приблизно €2—3 мільярди на рік. У Комісії всім державам-членам ЄС запропонували перерахувати ці доходи до бюджету ЄС, а потім з цього бюджету направити кошти в Україну», — додав він. Протягом наступних тижнів стане зрозуміло, чи погодились на це країни ЄС.
Єврокомісар додав, що заморожені російські активи — це гарантія того, що коштів вистачить для компенсації шкоди, яку росія заподіяла повномасштабним вторгненням в Україну.
«Тому ми працюємо крок за кроком: спочатку претензії та реєстр збитків для отримання заяв, потім ми створимо компенсаційну комісію, яка прийматиме рішення про те, які претензії можна взяти до уваги. А потім, звичайно, фінансування», — розповів єврокомісар.
Рейндерс зазначив, що зараз обговорюють можливість взяти частину російських доходів для фінансування військової підтримки України.
- Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярідів. Загалом Євросоюз, країни «Великої сімки» й Австралія заморозили приблизно €260 мільярідів у вигляді цінних паперів і готівки.
- У березні Bloomberg писав, що ЄС підготував законодавство, яке вже в липні дозволить передати Україні прибутки від заморожених російських суверенних активів. Це дозволить використовувати приблизно €3 мільярди на рік для фінансування зброї. Ідеться про прибутки, отримані після 15 лютого 2024 року.