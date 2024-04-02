Нідерланди виділять €10 мільйонів для підтримки України в рослідуванні воєнних злочинів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Бряунс Слот заявила, що Амстердам надасть Україні €10 мільйонів для розслідування злочинів, які скоїли російські війська за час вторгнення.
Про це з конференції «Відновлення справедливості для України» повідомляє кореспондентка «Бабеля».
Офіс генпрокурора перед цим заявляв, що Україна потребує допомоги для розслідування злочинів. Ідеться про консультації, розширене використання технологій штучного інтелекту і допомогу у створенні єдиного реєстру жертв війни й людей, які постраждали від міжнародних злочинів.
На конференції політичну декларацію підписали44 країни — вони засудили російську агресію і закликали до розслідування всіх злочинів, які росіяни скоїли в Україні.
- Нідерланди активно підтримують Україну, надаючи військову, фінансову і гуманітарну допомогу. У 2022 році тільки на військову допомогу Україні, за даними уряду Нідерландів, виділили мільярд євро. Також це одна з трьох країн, які передали Україні ЗРК Patriot. Окрім того, Нідерланди передадуть Україні 42 винищувачі F-16, повідомляв глава Української держави Володимир Зеленський 20 серпня 2023 року. У 2024 році Нідерланди виділять на підтримку України €2,5 мільярда.