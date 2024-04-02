Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох нових енергоблоків Хмельницької АЕС
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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VargaA / Wikipedia
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків — третього і четвертого — Хмельницької атомної електростанції. Далі за нього мають проголосувати у Верховній Раді.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
У законопроєкті визначили місця розташування енергоблоків, кількість реакторів, їхні типи та загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування і будівництва.
На Хмельницькій АЕС розмістять реакторні установки типу ВВЕР-1000 (водо-водяний енергетичний реактор під тиском). Будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт*год/рік, а відпуск — на 15 415 млн кВт*год/рік,
Також у законопроєкті визначали розмір соціально-економічної компенсації ризику населення, що проживає на відповідній території. А ще закріпили законодавчу вимогу щодо можливості використання в роботі нових блоків ядерного палива — його виготовляють за американською технологією.
Будівництво енергоблоків профінансує «Енергоатом» із залученням кредитних можливостей, без використання коштів з державного бюджету України.
- Україна цьогоріч розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, щоб компенсувати втрачені через повномасштабну війну з росією енергетичні потужності. Усі чотири реактори побудують на Хмельницькій АЕС.