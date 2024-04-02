США та Велика Британія підписали першу у світі угоду про безпечний штучний інтелект

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Міністерка науки Великої Британії Мішель Донелан та міністерка торгівлі США Джина Раймондо підписали першу у світі двосторонню угоду про безпечне використання штучного інтелекту. Британія і Штати стали першими країнами, що відтепер офіційно співпрацюють у тестуванні й оцінці ризиків від нових моделей штучного інтелекту.

Про це повідомляє Financial Times.

Угоду уклали на тлі того, що уряди посилюють регулювання ризиків використання штучного інтелекту для кібератак або розробки біологічної зброї.

«Наступного року ми справді маємо діяти швидко, оскільки виходить нове покоління ШІ-моделей, які можуть повністю змінити правила гри, і ми ще не знаємо всіх їхніх можливостей», — сказала Донелан Financial Times.

Угода, зокрема, дозволить країнам обмінюватися досвідом через відрядження дослідників з нового Інституту безпеки штучного інтелекту Великої Британії (AISI), створеному в листопаді 2023 року, та його американьского аналогу, який ще не розпочав роботу.

Інститути співпрацюватимуть також у питанні незалежного оцінювання приватних ШІ-моделей, розроблених такими компаніями, як OpenAI і Google.

Партнерство будують за зразком кооперації між Штабом урядового звʼязку Великої Британії (GCHQ) та Агентством національної безпеки США, які тісно співпрацюють з питань, повʼязаних із розвідкою і безпекою.

Британська міністерка науки Донелан зазначила, що оскільки багато найпередовіших компаній — розробників штучного інтелекту наразі у США, експертиза американського уряду є ключовою для розуміння ризиків ШІ.

Фінансований британським урядом AISI на чолі з технологічним інвестором і підприємцем Яном Хогартом залучив таких дослідників, як Джеффрі Ірвінг з Google DeepMind і Кріс Саммерфілд з Оксфордського університету, щоб розпочати тестування вже існуючих, але ще не запущених ШІ-моделей.

OpenAI, Google DeepMind, Microsoft і Meta входять до числа тих технологічних компаній, які підписали добровільні зобовʼязання відкрити свої новітні генеративні моделі штучного інтелекту для перевірки AISI.

Цей інститут (AISI) відіграє ключову роль у прагненнях премʼєр-міністра Ріші Сунака зробити Велику Британію передовою країною в розробці штучного інтелекту.