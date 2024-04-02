Гендиректору російського заводу оголосили підозру за виробництво крилатих ракет для ударів по Україні

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Гендиректору російського проєктно-конструкторського бюро «Радуга» Сергію Богатікову, що виробляє крилаті ракети для ударів по Україні, оголосили підозру.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Завод «Радуга» серійно виробляє ракети для російських військ і входить до складу російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння» — найбільшого виробника ракет.

Підприємство виробляє крилаті ракети типу Х-101. Саме такою ракетою окупанти поцілили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року — тоді загинули 23 людини, у тому числі шість дітей. Удар повністю зруйнував під’їзд з 27 квартир.

СБУ

За безперебійні поставки ракет підприємство, що очолює Богатіков, отримало відзнаку «вдячність президента рф». Сергію Богатікову повідомили про підозру за пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.