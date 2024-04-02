Гендиректору російського заводу оголосили підозру за виробництво крилатих ракет для ударів по Україні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Гендиректору російського проєктно-конструкторського бюро «Радуга» Сергію Богатікову, що виробляє крилаті ракети для ударів по Україні, оголосили підозру.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Завод «Радуга» серійно виробляє ракети для російських військ і входить до складу російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння» — найбільшого виробника ракет.
Підприємство виробляє крилаті ракети типу Х-101. Саме такою ракетою окупанти поцілили у багатоквартирний будинок в Умані 28 квітня 2023 року — тоді загинули 23 людини, у тому числі шість дітей. Удар повністю зруйнував під’їзд з 27 квартир.
За безперебійні поставки ракет підприємство, що очолює Богатіков, отримало відзнаку «вдячність президента рф». Сергію Богатікову повідомили про підозру за пособництво у веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
- У січні 2024 року підозру оголосили генеральному директору російської корпорації «Тактичне ракетне озброєння» Борису Обносову. Він входить до близького оточення президента рф володимира путіна та очолює найбільший підсанкційний холдинг росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби.