У Києві 1 квітня зафіксували три температурні рекорди
- Автор:
- Ліза Бровко
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У столиці протягом 1 квітня зафіксували три температурні рекорди.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Максимальна температура повітря в Києві сягнула +24,6 °С, що на 4,3 °С вище попереднього рекордного значення у 2016 році.
Водночас мінімальна температура повітря стала найтеплішою для 1 квітня, оскільки вона не опустилася нижче +10,4 °С. Це перевищило попереднє рекордне значення на 0,4 °С.
Середньодобова температура повітря цього дня виявилась найвищою за час проведення спостережень метеостанцією — +17,3 °С. Новий рекорд перевищив попередній на 3,2 °С, а кліматичну норму — на 10,4 °С.
В обсерваторії зазначають, що така температура повітря відповідає кінцю травня, як порівняти її з багаторічними показниками.
- Напередодні в Україну прийшов пил із Сахари — його принесла хвиля тепла із західного Середземноморʼя. Це і стало причиною, через яку в Україні кілька днів тримаються аномально високі температури. У Гідрометцентрі повідомляли, що в Києві 31 березня зафіксували два температурні рекорди — максимально високу температуру повіря (+25,3 °С) та найвищу середньодобову (+16,9 °С).