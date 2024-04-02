Від удару по консульству Ірану в Сирії загинули два іранських генерали і пʼять офіцерів

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Іранські офіційні особи звинувачують Ізраїль в ударі по консульству Ірану в Сирії і кажуть, що там загинули два іранських генерали та пʼять офіцерів.

Про це пише Associated Press.

Через авіаудар загинули впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді — старший командир «Корпусу вартових ісламської революції» — і його заступник генерал Мохаммад Хаді Хаджріахімі.

Представник бойовиків «Хезболли» анонімно повідомив журналістам AP, що один із членів організації — Хусейн Юсеф — також загинув від удару. «Хезболла» планує помститися Ізраїлю.

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У будівлі консульстсва Ірану в Дамаску розташовувалася резиденція посла Ірану, вона повністю зруйнована, тоді як головна будівля посольства залишилася цілою. Іранський посол Хоссейн Акбарі пообіцяв помститися за удар «таким же масштабом і жорстокістю».