WSJ: Криптовалюта допомагає росії купувати підсанкційні товари для виробництва зброї

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Криптовалюта допомагає російським компаніям обходити західні санкції й купувати товари подвійного призначення, зокрема для виробництва дронів та іншого високотехнологічного обладнання. Йдеться про так званий стейблкоїн Tether, ціна якого привʼязана до вартості долара.

Про це йдеться в розслідуванні The Wall Street Journal.

Імпортери, які допомагають росії обходити санкції, роблять перекази в рублях на рахунки посередників у російських банках, потім конвертують рублі в Tether, а потім в іноземну валюту, яку отримують іноземні постачальники з країн Близького Сходу та з Китаю.

Журналісти The Wall Street Journal зібрали інтерв’ю з людьми, залученими в російську торгівлю за допомогою Tether, і проаналізували тисячі повідомлень у Telegram з каналів брокерів та імпортерів.

Там пишуть, що російський контрабандист Андрій Звєрєв має звʼязок з гонконгським постачальником Kynix Semiconductor і головною дочірньою компанією концерну «Калашникова», яка виробляє безпілотники.

Андрій Звєрєв. The Wall Street Journal

«Концерн «Калашников» попросив мене знайти якісь можливості, як купувати запчастини в Китаї та як їх постачати», — так відповів журналістам сам Звєрєв і додав, що може говорити відверто, оскільки не порушує жодних законів у росії.

Однак потім він заявив, що «інші люди» наказали йому мовчати, імовірно, маючи на увазі російські спецслужби.

Коли китайський експорт споживчих товарів почав захоплювати ринки, Андрій Звєрєв налагодив зв’язки з місцевими заводами та організував маршрути поставок до росії, щоб компанії уникали сплати російських митних зборів. Пізніше він почав брати з російських клієнтів оплату в криптовалюті, зокрема в Tether.

Контрабандист надає перевагу московській криптобіржі Garantex, яка керує мережею обмінників готівки в росії та за кордоном, що дозволяють клієнтам обмінювати рублі на Tether, а потім на іноземну валюту. Garantex перебуває під санкціями США.

Після початку повномасштабної війни США та Європейський Союз заборонили експортувати до рф деякі промислові частини та компоненти, що мають подвійне призначення. Разом з цим банки Китаю дедалі частіше блокували платежі в рублях, щоб не втратити кореспондентські відносини із західними банками. Тому російські імпортери почали пошуки нових способів обійти санкції.

У квітні 2023 року колишній московський чиновник і засновник Garantex Сергій Менделєєв створив у Telegram групу, куди додав найдосвідченіших російських фахівців з криптовалюти. Там був і Звєрєв. Сергій Менделєєв розповів, що відкриває власну платіжну компанію Exved, щоб допомогти імпортерам оперативно платити іноземним постачальникам за допомогою Tether. У серпні він оцінив місячний обсяг усієї «тіньової торгівлі» у $10 мільярдів.

Тим часом Звєрєв рекламував свої послуги в окремій групі Telegram, розповідаючи, що завдяки йому «Калашников» закуповує в Китаї потрібні деталі до безпілотників. З початком повномасштабної російсько-української війни Звєрєв почав організовувати транспортування електроніки з Китаю до росії в межах паралельного імпорту, спонсорованого російським урядом. Електроніку, яку закупляв Звєрєв, завантажували на вантажівки, найчастіше в Шеньчжені чи Гуанчжоу, і відправляли до рф через Киргизстан і Казахстан.

У грудні 2022 року Андрій Звєрєв показав опис матеріалів, які були потрібні «Калашникову». Там було 248 типів електронних частин, серед яких — версії популярного високопродуктивного мікроконтролера STM32, виготовленого швейцарським виробником напівпровідників. Українські військові знаходили STM32 у збитих безпілотниках, зокрема в Lancet.

Андрій Звєрєв передав замовлення гонконгському дистриб’ютору Kynix, який оцінив замовлення приблизно в $10 мільйонів. І за його словами, доставив замовлення «Калашникову» своїм стандартним «сірим» транспортним маршрутом через Середню Азію. Оплата відбувалася за допомогою Tether.

Міністерство фінансів США вимагає від Конгресу ухвалити закон, який надасть відомству можливість блокувати транзакції в стейблкоїнах, деномінованих у доларах США, наприклад Tether. Минулого тижня Мінфін США вніс у чорний список московську компанію, яка співпрацювала з російським підсанкційним банком, щоб робити платежі через Tether.