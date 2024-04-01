Telegram офіційно запустив монетизацію каналів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Месенджер Telegram офіційно запустив програму монетизації каналів.
Про це повідомляється у блозі Telegram.
З 31 березня 2024 року власники каналів, які мають понад тисячу підписників, отримуватимуть 50% виручки від реклами, яка в них показується. Дохід від реклами виплачуватиметься у криптовалюті Toncoin, яка працює на блокчейні TON. Його можна вивести без комісії або оплатити рекламні оголошення, колекційні адреси або розіграші підписок Telegram Premium.
Для роботи програми монетизації месенджер запустив рекламні оголошення, які можна сплатити за допомогою Toncoin. Проте вони не будуть показуватись користувачам деяких країн, серед яких росія, Україна, Палестина та Ізраїль. З чим це повʼязано, у Telegram не уточнюють.
- Telegram запустив рекламу у жовтні 2021 року. Її можна розмістити через платформу Telegram Ads. Оголошення показуються користувачам без Premium-підписки у публічних каналах. Про плани запустити монетизацію каналів засновник месенджера Павло Дуров оголосив у лютому 2024 року.