Російський ракетний удар 22 березня повністю зруйнував Зміївську ТЕС

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Під час масштабного ракетного удару 22 березня російські війська повністю зруйнували Зміївську теплоелектростанцію в Харківській області. Це була одна з найбільших ТЕС в області.

За даними «Центренерго», на станції знищені всі блоки, пошкоджене допоміжне обладнання.

«Ступінь руйнації різний — від повного до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, і щось прогнозувати щодо часу ремонтів немає», — зазначається в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту на ТЕС запевнив, що станцію відновлять за рахунок донорського фонду підтримки енергетики.

Атаки на українську енергетику

22 березня росія вчинила найбільшу від початку повномасштабного вторгнення комбіновану атаку на українську енергосистему. У Харкові стався блекаут. Окупанти запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 цілі зі 151. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2) припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень.

У ніч на 29 березня росія завдала потужного ракетного авіаційного удару по обʼєктах паливно-енергетичного сектора України. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог застосував різні типи ракет і ударні дрони, усього — 99 засобів повітряного нападу. Є пошкодження енергоінфраструктури в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. Цілями окупантів також були Канівська і Дністровська гідроелектростанції, що розташовані в Черкаській і Чернівецькій областях.