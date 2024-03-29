Російські війська вночі цілилися в Канівську і Дністровську ГЕС

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Президент Володимир Зеленський під час засідання ставки заявив, що вночі 29 березня цілями російських окупантів стали Канівська і Дністровська гідроелектростанції. Вони розташовані в Черкаській та Чернівецькій областях.

«Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині [після підриву Каховської ГЕС]. Але тепер під загрозою не лише Україна, але й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні», — додав президент.

Уночі 29 березня російські війська атакували енергетичні обʼєкти України. Є пошкодження теплових і гідроелектростанцій в центральному і західному регіонах, відбувалися аварійні відключення електроенергії. Як зазначив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у коментарі «Суспільному», на одній ТЕС зруйновані блоки й обладнання для подачі електроенергії в енергомережу, а на іншій — пошкоджені блоки й трансформатори. Ще одна станція знову пошкоджена — росія обстрілювала її ще минулого тижня.

Обстріл був масований — росіяни запустили по Україні 99 ракет і дронів-камікадзе, а сили ППО збили 58 безпілотників Shahed і 26 ракет.

Удар по ДніпроГЕС

22 березня росіяни випустили по Запоріжжю майже 20 ракет. Серед іншого окупанти вдарили по Дніпровській ГЕС, але загрози прориву греблі немає. Обидві станції, які входять до складу ДніпроГЕС (ГЕС-1 і ГЕС-2) припинили роботу, водночас ГЕС-2 зазнала критичних пошкоджень. За даними Офісу генпрокурора, у ДніпроГЕС поцілили вісім ракет. Загалом у Запоріжжі внаслідок удару загинули троє людей, поранені 29. Після ракетного удару по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро. В «Укренерго» вважають, що на відновлення ДніпроГЕС до проєктного стану знадобляться роки.