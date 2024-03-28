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Дрони, боєприпаси й всюдиходи. Німеччина оголосила про великий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Уряд Німеччини 28 березня оновив перелік військової допомоги, яку країна відправила Україні. У новий пакет увійшли боєприпаси для танків Leopard 2 А6, снаряди калібру 155 мм, безпілотники, евакуаційні машини та інше.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Ось що в новому пакеті підтримки:

До передачі Україні готують ракети до систем ЗРК Patriot, які вкрай необхідні українській ППО, а також 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.