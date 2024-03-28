У Дніпрі затримали чоловіка за підозрою в підготовці удару по ТЕС і військовому шпиталю

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СБУ

У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці ракетного удару по військовій та критичній інфраструктурі міста.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Підозрюваного затримали поблизу шпиталю Сил оборони. За версією слідства, чоловік хотів дізнатися кількість українських військових, які там лікуються. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію закладу.

СБУ стверджує, що далі чоловік хотів передати дані та координати шпиталю агентам російської ФСБ, щоб скорегувати ракетний удар. Ще однією потенційною ціллю могла бути місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину міста.

Чоловік знімав на телефон периметр ТЕС і прилеглу територію. За словами правоохоронців, російські окупанти хотіли дізнатися про технічний стан обʼєкта для підготовки нової серії повітряних атак на місто.

За даними слідства, підозрюваний — 22-річний місцевий житель, якого в лютому 2024 року дистанційно завербував співробітник російської спецслужби. Підозрюваний був активним користувачем російських Telegram-каналів з пошуку швидкого заробітку.

Під час обшуків у помешканні підозрюваного знайшли мобільний телефон із листуванням з російським агентом і банківську картку, на яку він отримував гроші від рф. Йому повідомили про підозру в державній зраді — чоловіку загрожує довічне увʼязнення.