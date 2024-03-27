Новини

Мінохорони здоровʼя відзвітувало про результати перевірки ВЛК в Києві

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Робочі групи Міністерства охорони здоровʼя завершили перевірку військово-лікарських комісій (ВЛК) у Києві.

Про її результати повідомляє пресслужба МОЗ.

Комісії перевірили 10 позаштатних військово-лікарських комісій та виявили низку порушень. Тепер ці недоліки і порушення треба пропрацювати і виправити, кажуть у МОЗ. Ось список недоліків:

Рекомендації для оптимізації подальшої роботи ВЛК направили до Київської міської військової адміністрації, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, медичних закладів.

Вони мають оцінити навантаження на роботу ВЛК та за потреби визначити додаткові заклади для проведення медичних оглядів або ж продовжити графіки роботи ВЛК.

Також вони мають перевірити і проконтролювати питання обґрунтованості відправки військовозобовʼязаних на обстеження та випадки затягування проходження ВЛК. Середній термін проходження ВЛК становить 2—3 дні, тож особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, що систематично їх не дотримуються.

МОЗ зі свого боку проведе перевірки роботи комісій в інших областях.