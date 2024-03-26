Україна може отримати 1,5 млн снарядів у межах чеської ініціативи, а не 800 тисяч, як обіцяли раніше

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Україна в межах чеської ініціативи може отримати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як задумувалося на початку.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, цитує Bloomberg.

«Ми можемо зробити набагато більше, ніж цифра, яка була оголошена спочатку», — сказав Ліпавський.

За його словами, повідомлення союзників про те, що ЗСУ незабаром отримають нові партії снарядів, «допомагають Україні краще воювати», оскільки військові «знають, що у них будуть запаси свіжих боєприпасів». При цьому глава МЗС відмовився називати терміни поставки снарядів.

Водночас Ліпавський наголосив, що однієї лише чеської ініціативи буде недостатньо для підтримки України.

Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошують. Однак відомо, щодо неї вже долучилися Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Німеччина, Латвія, Люксембург, Нідерланди, Данія, Велика Британія, Канада, Франція, Польща і Бельгія. За даними Financial Times, Прага хоче зібрати $1,5 мільярда, щоб оплатити боєприпаси.

Наразі Чехія спільно з партнерами змогла зібрати частину коштів на закупку першої партії артилерійських снарядів для України. Ідеться про 300 тисяч боєприпасів із 800 тисяч раніше обіцяних. Країна продовжує шукати партнерів, щоб і далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російського агресора.

The Wall Street Journal з посиланням на чеських посадовців зазначав, що Чехія знайшла постачальників у всьому світі, включно з країнами-союзницями росії.