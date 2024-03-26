«Інформація не підтвердилася». Голова ФСБ пояснив, чому попередження США про теракт не дало результату

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Пресслужба президента російської федерації

Директор Федеральної служби безпеки росії Олександр Бортніков визнав, що спецслужби США попереджали Москву про загрозу теракту.

Він каже, що інформація від американців була загальною — теракт планувався не на концерті, а під час псевдопрезидентських виборів. ФСБ нібито реагувала на цю інформацію і перевірила «конкретні групи та конкретних людей», але на той момент загроза «не підтвердилася».

«На превеликий жаль, наші дії, які ми здійснювали щодо конкретних груп та конкретних осіб, — ця інформація на той момент не підтвердилася», — додав Бортніков.

7 та 8 березня посольства США, Канади, Німеччини, Чехії, Швеції, Латвії та Південної Кореї попередили своїх громадян про ризик терактів у Москві.

Газета The New York Times після теракту писала, що США зібрали розвіддані про підготовку бійців «Вілаят Хорасан» (афганський осередок ІД) до нападу у Москві і передали цю інформацію росії. За кілька днів до теракту путін назвав ці попередження «шантажем».

Що сталося в Crocus City Hall

Увечері 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». У ТРЦ зайшли чотири чоловіки й почали розстрілювати всіх на своєму шляху. У концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

ФСБ стверджує, що терористи з Crocus City Hall планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні. ГУР ще в день теракту заявив, що атака під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка зрештою закінчиться звинуваченнями на адресу України. Розвідка стверджувала, що таким чином путін хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні й тотальну мобілізацію в рф.

23 березня «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його «найжорстокішою за останні роки атакою». Наступного дня в соцмережах зʼявилося відео вбивства росіян у ТРЦ Crocus City Hall, зняте терористами. Кадри підтверджують, що теракт влаштували бойовики «Ісламської держави». Один з терористів під час атаки кричить арабською «Убий їх усіх» та «Невірні будуть переможені». Також він прославляє Аллаха. Усі четверо вели невибірковий вогонь по людях, а один із них перерізав горло пораненим.

24 березня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в Crocus City Hall — Мухаммадсобіра Файзова, Шамсідіна Фарідуні, Саїдакрамі Рачабалізоду і Далержона Мірзоєва. Троє з чотирьох зʼявилися на суді зі слідами тортур. Рачабалізоду силовики при затримані на відео відрізали вухо, а Фарідуні на камеру катували струмом.

Станом на 25 березня офіційна кількість загиблих у Crocus City Hall сягнула 133. Серед них один громадянин Молдови.