Кількість постраждалих від російського ракетного обстрілу Одеси зросла

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Росія завдала удару по Одесі двома балістичними ракетами 25 березня — кількість постраждалих зросла до десяти.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Семеро людей лікуються в медичних закладах, трьом надали допомогу на місці.

Через російську атаки пошкоджені майже 300 квартир, є зруйновані будівлі, значних пошкоджень дістав Палац спорту.

Ситуація з енергопостачанням

Наразі в Одесі та районі застосовують стабілізаційні графіки відключення. Без електрики залишаються 23 тисячі абонентів. До того ж через вчорашню негоду тимчасово від електропостачання відключили 62 населені пункти. Аварійні бригади займаються відновленням.

В Одеській області працюють 530 пунктів незламності.