«Дюна» Дені Вільньова офіційно стала франшизою-мільярдером

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Франшиза «Дюни» у світовому прокаті зібрала понад мільярд доларів. Частка зборів першої частини саги склала $433,9 млн, а світові збори «Дюна: Частина друга» — $574,3 млн (і це лише за третій тиждень прокату). На виробництво двох фільмів Warner Bros. витратила близько $455 млн.

В Україні друга частина науково-фантастичної епопеї Дені Вільньова зібрала 32,6 млн гривень за перший вікенд. Фільм Дені Вільнева показав найкращий результат серед фільмів Warner Bros. в Україні з початку повномасштабного вторгнення та третій серед найуспішніших премʼєр за всю історію Warner Bros. в Україні.

Зйомки «Дюни-2» завершилися у грудні 2022 року. В основі сюжету — друга половина роману Френка Герберта. Друга частина «Дюни» досліджуватиме міфічну подорож Пола Атрейдеса, коли він обʼєднується з Чані й племенем фременів, щоб помститися вбивцям своєї родини. Також йому доведеться обирати між коханням усього життя і порятунком Всесвіту, чиє жахливе майбутнє бачить тільки він. У цій частині ми побачимо сумніви головного героя, чи є він пророком, а також як він збирає армію з племені фременів.