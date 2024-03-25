У Миколаєві через атаку безпілотників постраждали 11 людей

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Уночі російські війська вдарили безпілотниками по Миколаївщині. Через атаку постраждали 11 людей, також ворог поцілив по енергетичному обʼєкту.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Росіяни атакували кількома хвилями дронів Shahed з акваторії Чорного моря. По 4 ударні безпілотники збили на Одещині та Миколаївщині.

Один з дронів влучив в енергетичний обʼєкт на Миколаївщині. Там спалахнула пожежа — її вже ліквідували. Минулося без постраждалих.

Також уламки безпілотника пошкодили будинки в Миколаєві. Попередньо, у місті постраждали 11 людей — з них 9 отримали медичну допомогу на місці, а двох госпіталізували.