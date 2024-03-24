Російський обстріл завдав «Укренерго» збитків щонайменше на €100 млн
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Останні російські атаки на енергетичні об’єкти України завдали збитків щонайменше на €100 млн, повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«За попередніми підрахунками, чек за збитки, який буде пред’явлено ворогу за останні атаки, сягає щонайменше €90—100 млн, якщо говорити лише про високовольтне обладнання «Укренерго», — розповів він.
За його словами, «більш тяжких наслідків вдалося уникнути, зокрема, завдяки інженерним укріпленням на енергетичних об’єктах, які облаштовуються спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури».
«За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими. Дякуємо колегам і продовжуємо нарощувати захист паралельно з відновлювальними роботами», – додав керівник «Укренерго».
- ДТЕК каже, що для них російська атака на енергосистему України 22 березня стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Компанія втратила половину генераційних обʼєктів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 цілі зі 151.