Російський обстріл завдав «Укренерго» збитків щонайменше на €100 млн

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Reuters / «Бабель»

Останні російські атаки на енергетичні об’єкти України завдали збитків щонайменше на €100 млн, повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«За попередніми підрахунками, чек за збитки, який буде пред’явлено ворогу за останні атаки, сягає щонайменше €90—100 млн, якщо говорити лише про високовольтне обладнання «Укренерго», — розповів він.

За його словами, «більш тяжких наслідків вдалося уникнути, зокрема, завдяки інженерним укріпленням на енергетичних об’єктах, які облаштовуються спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури».

«За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими. Дякуємо колегам і продовжуємо нарощувати захист паралельно з відновлювальними роботами», – додав керівник «Укренерго».