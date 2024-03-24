Обстріл 22 березня став найбільш руйнівним за весь час вторгнення. ДТЕК втратив половину генерації електроенергії

Новини

Ангеліна Коткова / «Бабель»

Російська атака на енергосистему України в пʼятницю, 22 березня, стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. ДТЕК втратив половину генераційних обʼєктів.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі телемарафону.

«Якщо говорити про групу ДТЕК, то втрачено 50% генераційних обʼєктів. Скільки треба часу і грошей на відновлення — будемо зʼясовувати ще декілька днів. Точно можу сказати, що цей процес займе не день, не тиждень і не місяць», — йдеться в повідомленні.

Вночі та вранці 22 березня росіяни обстрілювали енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах одночасно.

«Ворог бив одразу по двох частинах системи — генеруючій та розподільчій. Якщо почати з першої, то було уражено кілька типів генерації — близько 20 підстанцій та ДніпроГЕС. Багато ударів прийшлося на трансформатори й мережеві вузли, що розподіляють енергію. Тому цю атаку можна вважати комплексною, оскільки вона знижує здатність нашої системи генерувати й передавати», — заявив він.