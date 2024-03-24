Хусити вдарили по китайському танкеру в Червоному морі
- Автор:
- Олександра Амру
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Єменські хусити напередодні атакували нафтовий танкер Huang Pu у Червоному морі, запустивши по ньому пʼять протикорабельних ракет. Одна з них влучила та спричинила пожежу. Її загасили за пів години, судно зазнало мінімальних пошкоджень. Постраждалих немає, танкер відновив курс.
Про це повідомляє Центральне командування США.
У командуванні зазначають, що танкер належить Китаю та експлуатується Китаєм, хоча ходить під прапором Панами. Хусити вдарили по Huang Pu попри те, що раніше заявляли, що не атакуватимуть китайські судна.
- На початку тижня видання Bloomberg писало, що в Омані відбулися таємні переговори між китайською та російською делегаціями з одного боку та політичним крилом хуситів з іншого. Останні пообіцяли не атакувати китайські та російські кораблі у Червоному морі. В обмін їм обіцяли підтримку, зокрема в Раді Безпеки ООН.