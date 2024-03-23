У Харкові до електропостачання підключили 35% житлових будинків. Відновлювальні роботи тривають
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Reuters / «Бабель»
У Харкові приблизно 35% житлових будинків підключили до електропостачання, а до опалення — 50%. Через серйозні пошкодження інфраструктури фахівці не можуть сказати, коли містянам повністю повернуть світло.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.
Терехов зазначив, що відповідні служби працюватимуть всю ніч, щоб підключити харківʼян до тепла. У місті вимкнули вуличне освітлення, не працює електротранспорт — не вистачає потужності для енергоживлення об’єктів.
У Харкові зараз зберігається найскладніша ситуація з електропостачанням — «Укренерго» йобленерго працюють над поетапним відновленням живлення за резервною схемою.
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