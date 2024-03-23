ФСБ росії стверджує, що терористи з Crocus City Hall мали контакти на українській стороні

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Федеральна служба безпеки росії фактично звинуватила Україну в причетності до теракту в підмосковному ТРЦ Crocus City Hall, що стався ввечері 22 березня.

ФСБ стверджує, що ймовірних терористів затримали в Брянській області «біля кордону» з Україною. Вони нібито намагалися втекти «у бік російсько-українського кордону», «планували перейти кордон і мали контакти на українській стороні».

Перед цим очільник ФСБ Олександр Бортніков доповів путіну про затримання 11 людей, зокрема чотирьох терористів, які, ймовірно, брали участь у нападі на Crocus City Hall.

Російські Telegram-канали писали, що автівку з підозрюваними розстріляли в Брянській області в районі села Хацунь, а це сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони писали, що одного підозрюваного застрелили, одного затримали, а двоє інших втекли в ліс. Попередньо, усі вони громадяни Таджикистану.

Міністерство закордонних справ Таджикистану заявило, що не отримувало від російської влади інформації про причетність своїх громадян до теракту. Її вважають фейковою.

Офіційно силові органи рф даних про підозрюваних не розголошували. Імена чотирьох підозрюваних у теракті публікували Telegram-канали, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Реакція України

Головне управління розвідки Міноборони України ще в день теракту, 22 березня, заявило, що теракт під Москвою — це спланована і свідома провокація російських спецслужб, яка в підсумку закінчиться звинуваченнями на адресу України. Розвідка стверджувала, що таким чином путін хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в рф.

Міністерство закордонних справ України також заперечувало причетність української сторони до подій.

Український Центр протидії дезінформації пише, що теракт може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в рф. Звинувачення України, які лунають з рф, уже підтверджують цю версію, вважають в Центрі.

Там додали, що подібні теракти росія вже використовувала в своїх цілях. «Теракти з великою кількістю загиблих цивільних росіян, як то вибух будинку на Каширському шосе у Москві в 1999-му та захоплення заручників на мюзиклі «Норд-Ост» в 2002-му кремль уже використовував для виправдання другої чеченської війни та агресії проти чеченського народу», — йдеться в повідомленні Центру.

Що пишуть західні медіа

Про можливість терактів у росії на початку березня попереджало посольство США в рф і рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей. Аналогічні попередження також робили посольства Великої Британії, Німеччини та ще кількох країн Заходу.

CBS News пише, що США попереджали росію про теракт і надавали розвідувальні дані про потенційний напад. За кілька днів до теракту путін назвав ці попередження «шантажем».

Газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників пише, що теракт організувала «Ісламська держава». Спецслужби США зібрали розвіддані про те, що «Вілаят Хорасан», афганський осередок ІД, планує теракт у Москві. Цю інформацію Вашингтон передавав Москві. Джерело з російської держагенції ТАСС підтвердило, що США ділилися даними про підготовку теракту, проте нібито «без конкретики».