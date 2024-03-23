Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на $1,2 трлн, щоб запобігти шатдауну

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У суботу, 23 березня, Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на суму $1,2 трильйона доларів, щоб запобігти шатдауну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Закон підтримали 74 голосами, 24 — проти. Тепер його передадуть на підпис президенту США Джо Байдену.

Законопроєкт не передбачає фінансування України та Ізраїлю. Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон заявив, що планує почати працювати над додатковим законопроєктом про безпеку після двотижневої перерви.

Він казав, що законопроєкт про додаткове фінансування для України розглянуть, щойно вирішать питання з фінансуванням федерального уряду. Для України важливо, щоб схвалення законопроєкту відбулося якомога скоріше.