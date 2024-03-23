Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 1 050 військових. На фронті було 57 зіткнень

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Reuters

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 23 березня і розповів про поточну ситуацію на фронті.

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, провів 3 безуспішних штурми в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку воїни відбили 2 атаки ворога в районі пункту Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили майже 10 атак ворога в районах пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції захисників у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (22 березня) окупанти орієнтовно втратили 1 050 військових (вбиті / поранені), 12 танків, 19 бронемашин і 36 артилерійських систем, 57 одиниць автотехніки і ще 19 одиниць спецтехніки. Також у статистиці за минулу добу є дані про збиття 75 дронів, більшість з яких Shahed, та 39 крилатих ракет. Це дані про відбиття масованої ракетної атаки на енергоінфраструктуру України.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ