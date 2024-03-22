МЗС заперечило причетність України до стрілянини під Москвою

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Міністерство закордонних справ категорично відкинуло звинувачення в нібито причетності України до стрілянини в підмосковному концертному залі Crocus City Hall. У відомстві наголосили, що цей теракт є спланованою провокацією рф для нагнітання антиукраїнської істерії.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

У відомстві додали, що таким чином керівництво рф хоче створити умови для посилення мобілізації росіян для участі у війні та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства.

«Для путінської диктатури не існує червоних ліній. Вона готова вбивати власних громадян заради політичних цілей так само, як за час війни проти України вбила тисячі мирних українців в результаті ракетних ударів, артилерійських обстрілів і тортур», — наголосили в МЗС.

Браузер не підтримує відео Пожежа в підмосковному Красногорську, де невідомі розпочали стрілянину.

МЗС закликає міжнародну спільноту відкинути звинувачення росії в нібито причетності України до стрілянини в Красногорську і посилити підтримку України у війні.

Що передувало

Увечері 22 березня в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». За попередніми даними, 40 людей загинули та понад 100 поранені, але кількість постраждалих може бути більшою. Пожежу в ТЦ не можуть загасити.

У ГУР заявили, що теракт під Москвою — це свідома провокація російських спецслужб за вказівкою путіна. Таким чином керівництво рф хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в росії.