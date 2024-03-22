ГУР: Теракт під Москвою — це свідома провокація російських спецслужб за вказівкою путіна
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Головне управління розвідки при Міністерстві оборони Україні заявило, що теракт у підмосковному Красногорську — це спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою путіна.
Таким чином керівництво рф хоче виправдати ще більш жорсткі удари по Україні та тотальну мобілізацію в росії.
«Публічну страту людей ув Москві слід розуміти як погрозу путіна ще більшою ескалацією та розширенням війни», — заявили в ГУР.
У ГУР зазначають, що путін має великий досвід організації подібних терактів для посилення власної влади, починаючи з підривів будинків на Каширському шосе. Стрілянина в торговому центрі стане приводом до максимального «закручування гайок» у самій росії, стверджує розвідка.
В організації теракту путін може звинуватити Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців.
«Проте безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами центром Москви, як і маса інших беззаперечних доказів, свідчать про те, що розстріл у Crocus City Hall організували російські спецслужби. Про підготовку теракту попереджали й міжнародні посольства», — додали в ГУР.
- Увечері 22 березня в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту «Пікнік». За попередніми даними, 12 людей загинули та понад 50 поранені, але кількість постраждалих може бути більшою. Пожежу в ТЦ не можуть загасити.