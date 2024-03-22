Головнокомандувач Сирський заявив про переформатування деяких угруповань військ
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про переформатування деяких угрупованнь військ (сил). Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл.
Зараз проводять організаційні заходи, щоб спростити й максимально підвищити якість і оперативність управління. Оптимізують військові організаційні структури, які безпосередньо беруть участь у відбитті агресії рф.
Сирський наголосив, що пріоритетом залишається ротація особового складу бойових бригад.
«Крім того, важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом. Цей процес уже запущено, далі він буде лише нарощуватися», — повідомив Сирський.
- 25 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що головком Сирський проводить аудит у ЗСУ. Він хоче побувати в кожній бригаді на кожному напрямку, щоб зробити висновки. Аудит має дати точну картину того, що робиться в бригадах. Треба впорядкувати питання резервів, ротацій, підготовки військових і надходження техніки. Деякі бригади не отримали обіцяної техніки, і це треба враховувати під час планування.
- Пізніше Сирський заявив, що деяким бригадам не вдається стримувати ворожі атаки й тримати позиції через недостатню підготовку, досвід і відповідальність командирів. Урахувавши це, Сирський оголосив про кадрові зміни серед командирів бригад.