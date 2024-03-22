У Запоріжжі завершили пошукову операцію на місцях ракетних ударів

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У Запоріжжі рятувальники завершили пошукові роботи на місцях ліквідації наслідків ракетних ударів. Троє людей загинули, а 25 — поранені.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Надзвичайники ліквідували пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури та провели пошуково-рятувальні роботи у приватному житловому секторі.

Наразі роботи з розбору і демонтажу зруйнованих конструкцій призупинили — їх продовжать завтра.

Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що загиблими виявилися батько з донькою та водій тролейбуса, що рухався греблею ГЕС.

Російські війська під час масованої атаки завдали удару по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі, де є серйозні пошкодження. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська за ніч і ранок 22 березня запустили по Україні понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Сили ППО збили 92 цілі зі 151.