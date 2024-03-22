Україна повернула з окупації і депортації ще девʼятьох дітей

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Андрій Єрмак / Telegram

Україна повернула девʼятьох дітей з тимчасово окупованих територій та росії за посередництва Катару. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Сьогодні зустріли пʼятьох дітей, яких викрала росія. Четверо з них — із дитячих будинків (від 3 до 10 років), також повернули 12-річну дівчинку.

Андрій Єрмак / Telegram

Ще чотирьох дітей раніше повернули з окупованих територій. Вони вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян — дітей змушували ходити в російські школи, де розповідали, що немає самостійної держави Україна.

Facebook / Дмитро Лубінець

Також одна з повернутих дівчаток з інвалідністю не мала повноцінного медичного догляду, тож нарешті зможе отримати належну допомогу в Україні, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.