Польща за останні два дні зафіксувала майже пів тисячі спроб нелегального перетину кордону з Білорусі

Новини

За попередні дві доби, 20 і 21 березня, польські прикордонники запобігли 499 спробам нелегального перетину кордону з Білорусі.

Про це повідомила Прикордонна служба Польщі.

Попередніми днями, 18 і 19 березня, зафіксували 242 спроби нелегального проникнення до Польщі з боку Білорусі.

У 2021 році, після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів, на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу.

У Європі були впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисне створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачував у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.

Восени 2021 року мігранти влаштовували штурми на кордонах, жбурляли в прикордонників камінням. Білоруська влада привозила їм щебінь на вантажівках і роздавала газові балончики, польських прикордонників сліпили лазерними вказівками і стробоскопами, намагалися зруйнувати огорожу на кордоні.

Наприкінці 2021 року інтенсивність потоку нелегальних мігрантів знизилася, втім, у січні 2022 року Польща вирішила звести стіну на кордоні з Білоруссю протяжністю 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра.